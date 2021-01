La autora de “Sex and The City” asegura que la serie podrá sobrevivir sin “Samantha Jones”

ESTADOS UNIDOS.- Tras anunciarse el regreso de “Sex and The City” a la pantalla chica, inició la incertidumbre entre los fans del programa por no saber si “Samantha Jones”, interpretado por Kim Cattrall, saldría en la trama, ya que las otras tres protagonistas habían confirmado su participación.

Fue a través de redes sociales que Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York), anunciaron el regreso de la exitosa serie de hace más de una década y que se transmitiría por HBO Max.

La plataforma digital aseguró que la trama constaría de diez capítulos y llevaría por nombre “And Just Like That…”, donde sus protagonistas navegarían en un viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30’s hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50’s.

Pero desde inmediato se supo que algo andaba mal, ya que Kim Cattrall, una de las cuatro actrices estelares no se había pronunciado, ni tampoco fue mencionada por sus compañeras, dándose por entendido que no participaría en la nueva entrega que la hizo famosa.



Podrá salir adelante sin Cattrall

Candace Bushnell, autora del libro “Sex and The City”, del cual se basó la serie lanzada por primera vez en 1997, expresó su sentir a Page Six sobre la ausencia de Kim Cattrall en la nueva temporada, a quien aseguró admira y respeta.

¿Sabes qué? Creo que está bien. Kim es una mujer adulta. Tiene 64 años y ha tomado una decisión de la que estoy segura, tiene 10 muy buenas razones y la respeto por eso. También sé que hay muchos personajes interesantes como 'Miranda'. Todos somos ella. Es un personaje que te atrapa, pero no sé qué van a hacer", expresó.

La también autora de “4 Blondes” añadió que también será interesante ver la historia sin “Samanta Jones”, ya que permitirá explorar a profundidad las tramas de los demás personajes interpretados por las otras tres actrices, quienes además serán las productoras ejecutivas.

El mismo medio publicó anteriormente que la actrices cobrarían más de un millón de dólares por capítulo, por lo que estarían ganando más de 10 millones por temporada.