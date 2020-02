La actriz Eva Mendes no teme a decir su edad

La actriz Eva Mendes no le teme hablar de su edad y es que le parece “arcaico” la idea que a las chicas no se les debe preguntar cuántos años tienen.

En una entrevista a la revista People dijo “que le parece peligroso que se siga asimilando como algo malo, vergonzoso o aterrador que las mujeres nos hagamos mayores”.

Sin tapujos dice que si le preguntan su edad contestará sin ningún problema. “Tengo 46 años, todavía no he asimilado que el tiempo pase tan rápido y me da un poco de vértigo, pero estoy orgullosa de todo lo que he vivido y del momento vital en el que me encuentro".

La esposa de Ryan Gosling y madre de dos pequeñas de cinco y tres años, responderá con total normalidad e incluso a cualquiera que anime a preguntarle directamente cuántos años tiene.

“Puede que la diferencia sea más formal que semántica, pero prefiero decir que tengo esos años, llenos de vivencias y sabiduría, a decir que soy de una determinada edad", explicó la estadounidense.



Con información de msn.com