La actriz Bella Thorne dirigirá su primera película porno

La actriz Bella Thorne fue modelo infantil, trabajó para Disney, es actriz, cantante y ahora se convierte en directora de cine para adultos.



Quien hace poco se confesara abiertamente pansexual, anunció que está dirigiendo la cinta "Her & Him", especialmente para el sitio especializado Pornhub. Según el diario New York Post, la joven de 21 años tenía en mente una película de terror navideña, pero todo fue cambiando conforme su curiosidad por la lucha del dominio entre mujeres y hombres. "Hice una película hermosa y etérea", explicó Thorne en un video promocional.

También agregó que estaba especialmente interesada en mostrar cómo las estrellas de la película XXX, Abella Danger y Small Hands, podrían cambiar entre ser dominantes y sumisos. El vicepresidente del sitio para adultos, Corey Price, consideró que la película de Thorne es "una representación modernista y sexualmente explícita de 'Romeo y Julieta', o sea son dos amantes cruzados por las estrellas que han desenfrenado el deseo sexual el uno por el otro".



Price no pudo evitar alabar la creatividad de la artista convertida en directora luego de ver la alta imaginación que tiene para poner arte en esta clase de cintas. "El proceso de filmación fue bastante interesante porque tuvimos una vida real en el set que nunca antes había filmado", dijo Thorne.



"Es un ambiente bastante divertido. Si crees que la pornografía es incómoda, lamento que se sientan incómodos, pero no hagas que otras personas se sientan incómodas por estar de acuerdo con ella", explicó Thorne en dicho video.



"Her & Him" forma parte de la serie de directores invitados por Pornhub; hasta el momento los raperos Brooke Candy y Young M.A. ya realizaron su material pornográfico. La cinta de Thorne se estrenará el próximo mes en el Festival de Cine de Oldenburg, que se celebrará en Alemania del 11 al 15 de septiembre, y luego estará disponible para los suscriptores de Pornhub Premium.