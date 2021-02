La actriz Ángela Molina recibirá el “Premio Goya de Honor 2021” en la próxima entrega

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 45 años de carrera artística, la primera actriz española Ángela Molina será galardonada al “Premio Goya de Honor 2021”, en una primer ceremonia que tendrá un formato diferente al tradicional, a causa de la pandemia.

Después de cinco nominaciones como mejor actriz, finalmente el talento histriónico de la madrileña Ángela Molina será reconocido con uno de los galardones más importantes a los miembros de la industria cinematográfica española e internacional.

Será el próximo 6 de marzo, en Málaga, España, que la actriz reciba el “Goya de Honor 2021”, a quien el presidente de cine, Mariano Barroso, la describió como “una mujer excepcional”.

La suya es una carrera que engrandece nuestro cine y que atraviesa la cinematografía de varias décadas. EL Goya de Honor es el reconocimiento de todos sus compañeros a su talento, a su talento y también, muy importante en estos tiempos, a su persona”, dijo.

La actriz agradeció por el reconocimiento a su trayectoria y dijo que el premio se lo dedicará a sus padres, hijos, familia y su público que siempre la han apoyado a lo largo de su carrera.

Aseguró que no se esperaba la nominación y recordó el momento cuando recibió la noticia.

“Me lo dijo Mariano Barroso y antes de darle las gracias le solté una carcajada, cosa de lo que no estoy muy orgullosa, tendría que haber dado las gracias antes, pero realmente no me lo esperaba y sentí un torrente de alegría muy incontrolable”, detalló.

La actriz reveló que tendrá que ir sola a Málaga a recoger el premio, ya que estará muy restringido el evento.

El año pasado Ángela Molina entrego un premio Goya durante la entrega, acompañada por Penélope Cruz y jamás se habría imaginado que este 2021 el premio lo recibiría ella.

Ángela Molina inició su carrera como actriz en 1974 y es considerada una de las actrices españolas más importantes de la historia en su País.