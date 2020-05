“La Voz México” ya tiene conductora y no es Atala Sarmiento

MÉXICO.- Mucho se ha hablado de quien será la persona que lleve el mando en “La Voz México” de Tv Azteca, ya que se rumoreaba que Atala Sarmiento regresaría a ser la conductora de este programa.

Lo que si se sabe es quien será la conductora de la parte digital del concurso, ya que ella misma lo confirmó.

Sol Madrigal, cantante argentina anunció que ella formará parte de este proyecto, quien a pesar de no ser conductora se aventurará a este nuevo reto.

“Yo no soy conductora, pero México me abrió las puertas para eso y ahora estaré en la parte digital de tan importante proyecto, además es un proyecto que me encanta porque tiene que ver con la música. Están en los preparativos, pero aún no hay fecha concreta para el inicio de grabaciones”, explicó.

Por otra parte, la también actriz confesó que ella y su novio, Ricardo Cazares, conductor de “Venga La Alegría”, habían decidido mudarse a vivir juntos debido a la pandemia del coronavirus.

“Nos mudamos juntitos, es convivencia a prueba de balas, estamos acompañados casi las 24 horas, nos llevamos muy bien, nos divertimos aunque obviamente tenemos nuestras peleitas como toda relación”, agregó.