La Voz 2021: Estos son los sonorenses que competirán en el programa

HERMOSILLO.- “La Voz Azteca” acaba de arrancar otra emocionante temporada, y con apenas dos días de estreno, Sonora ya conquistó a los coaches y aseguró un lugar en el famoso reality de canto.

Tres cantantes sonorenses triunfaron en la etapa de Audiciones del programa, ganándose a María José, Jesús Navarro, Edith Márquez y Miguel Bosé para formar parte de su equipo y llegar hasta la final para convertirse en la nueva voz de México.

JAHAZIEL MEZA – EQUIPO JESÚS NAVARRO

Jahaziel Meza llegó con todo el sabor de Sonora a “La Voz 2021” para hacer girar las sillas de Jesús Navarro y María José con su interpretación de “Ayayay” de Christian Nodal.

Nacido en Hermosillo, y residiendo en la Ciudad de México desde hace tres años, el cantante de 20 años recordó su trayectoria desde niño, cantando con su familia y aprendiendo a tocar guitarra, piano y batería.

Mi mayor logro ha sido estar en ‘La Voz’, desde pequeño lo veía en la televisión (…) Desde niño me dedicaba a cantar en la iglesia, pero ahora, esto es un salto a lo que yo me quiero dedicar”, dijo el también productor musical.

Jesús Navarro admitió que al principio no se sintió enganchado con la interpretación de Jahaziel, pero vio la oportunidad de explotar todo su potencial.

“Me encantó que escogiste esta rola, Nodal es un amigo muy querido. Él llevó este género que no estaba en el mainstream y traerlo, y creo que todos los mexicanos conectamos con lo ranchero y regional. Me gustaría que me dieras la oportunidad de ayudarte a hacer eso”, dijo el vocalista de Reik, convenciendo así al sonorense de unirse a su equipo.

ESMERALDA MIRANDA- EQUIPO EDITH MÁRQUEZ

De San Luis Río Colorado, Esmeralda Miranda derrochó talento en el escenario del programa, logrando que Jesús Navarro y Edith Márquez voltearan sus sillas.

La joven de 16 años ha usado su voz para llevar el pan a la mesa de su casa, algo que sus padres valoran y aprecian en su hija.

Yo canto en varias partes allá donde yo vivo. En los mariscos, en las birrerias, en donde se pueda, el caso es ganar un dinero para ayudar a mi familia. Mi mamá y mi papá se sienten muy contentos, cuando les doy una parte de lo que gano dicen que soy una excelente hija, están contentos de que haya salido así”, contó Esmeralda.

Luego de interpretar “Que ganas de no verte nunca más” de Lupita D’Alessio, Edith Márquez prometió ayudarla a alcanzar su máxima capacidad si se unía a su equipo.

“Ojalá que tomes la mejor decisión, pero te falta mucho por trabajar y por vivir para que puedas sentir e interpretar con mucha más garra”, dijo la intérprete de “Mi error mi fantasía”.

DEYRA BARRERA – EQUIPO MARÍA JOSÉ

María José se maravilló con el talento y carisma de Deyra Barrera, quien llegó a las audiciones de “La Voz” con la canción “Haz lo que quieras” de Alicia Villarreal.

La oriunda de Villa Juárez, Sonora, tiene 45 años de edad y se ha dedicado a cantar mariachi en California, Estados Unidos.

Siempre he estado en grupos de mariachis femeninos hasta que hace 10 años hice mi propio grupo, un cuarteto llamado ‘Corazón de México’ y he buscado mi carrera de solista buscando un espacio”, contó Deyra.

“La Josa” halagó la pasión de la sonorense en el escenario, y la invitó a unirse a su equipo para llegar juntas a la final de la competencia.

“Me encanta la pasión con la que canta y cantar regional mexicano, se necesita vivir, tener callito, y tú parece que lo has vivido todo, querida. Parece que te han dado unas arrastradas en el amor. Me identifico contigo, con tu empoderamiento y tu voz”, exaltó.