La Tigresa del Oriente compone canción para el Año Nuevo 2020 y la Navidad

LIMA, Perú.-Juana Judith Bustos Ahuite, mejor conocida como La Tigresa del Oriente, dio la bienvenida al 2020 y celebró la Navidad con una canción.

La polémica cantante sale entonando la melodía vestida con el tradicional gorrito de Santa Claus color rojo con blanco mientras baila con varias personas y aparece en un estudio de grabación.

“Paz y amor para todo el mundo, ¡jo, jo, jo, jo!”, dice una estrofa de la canción.

En una parte del video se le puede ver también colocando adornos al pinito navideño.

El año pasado también dedicó una canción por estas fechas, la cual era un remix del éxito All That She Wants, del grupo Ace of Base.

La Tigresa del Oriente la nombró "Estamo Chiwán", la cual se viralizó en las redes sociales.

En la letra de la canción, "La reina del YouTube" hacía énfasis que no tiene dinero para celebrar la noche buena y tiene que armar su nacimiento con latas vacías.