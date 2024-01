La Sociedad de la nieve, el éxito actual de Netflix

Tijuana BC.- “La sociedad de la nieve” tiene literalmente paralizado Netflix. La cinta sobre la tragedia del avionazo en los Andes en 1972 vuelve a atrapar las miradas de los cinéfilos.

Desde su estreno el pasado 4 de enero, la historia de los 16 sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, está en boca de todos y además representará a España en los premios Oscar.

Luego de 51 años, es ahora el director español Juan Antonio Bayona el que retoma esta trágica historia, pero milagrosa a la vez para muchos, pues 72 días después del aparatoso accidente, los sobrevivientes logran su rescate.

Se suma a la lista

Esta adaptación del libro del escritor y periodista uruguayo Pablo Vierci, se suma a la lista de proyectos que surgieron de este gran suceso donde gran parte eran los integrantes del equipo de Rugby uruguayo.

“¡Viven!” Fue el primer filme de Frank Marshall que se estrenó en 1993, el documental “Alive: 20 Years Later” en el mismo año que recopila las versiones de los sobrevivientes y “I Am Alive: Surviving the Andes Plane Crash” en 2010.

Tres de los pasajeros que sobrevivieron escribieron sus propias versiones en libros, durante el 2006, 2016 y 2019 respectivamente.

Comparten experiencia

Gustavo Zerbino, uno de los 16 pasajeros, compartió con National Geographic el calvario de 72 días en medio de las montañas con temperaturas de hasta menos 30 grados bajo cero.

“Tuvimos que construir una sociedad solidaria y los bienes pertenecían a la comunidad, la primera norma que no se podía romper era que estaba prohibido quejarse… No te podías quejar, al que se quejaba no le hablabas, no le dabas agua, no le dabas de comer, todo hasta que decía perdón y empezaba de vuelta”, explicó Zerbino.

El comparativo de la foto real con el filme "La Sociedad en la nieve" 35

Recalcó que la solidaridad fue la clave, el compromiso mutuo de cuidarse entre ellos, y eso fue algo que el deporte del Rugby, les enseñó, a ser democráticos y participar todos.

Supervivencia

Esos 16 sobrevivientes tuvieron la muerte frente a ellos, pero su generosidad de disponer de sus cuerpos para sobrevivir fue fundamental, pues de ahí se alimentaron.

“Lo que pasa en la vida no es lo que pasa, sino lo que haces tu con las cosas que te pasan, agradecer es una opción, quejarse es la otra, la gratitud es una actitud”, finalizó.

