''La Purga 5'' será retrasada por las actuales contingencias de covid-19

ESTADOS UNIDOS.- ''La Purga 5’’ se ha retrasado indefinidamente a consecuencia de la actual pandemia por covid-19. La película, titulada "The Forever Purge", inicialmente, estaba prevista para su llegada a cines el 10 de julio.

Según información de Variety, la medida subraya el hecho de que los estudios de Hollywood no esperan que los cines puedan operar a plena capacidad en los próximos dos meses. Los teatros en algunos estados que han comenzado el proceso de reapertura, como Texas y Georgia, han comenzado a reanudar sus negocios lentamente. Sin embargo, en Los Ángeles y la ciudad de Nueva York, los lugares de entretenimiento como las salas de cine se encuentran en las fases posteriores de reapertura de los planes y podrían permanecer cerrados por más tiempo de lo previsto.

Por ahora, las únicas películas que aún están programadas para estrenarse este verano son "Tenet" de Christopher Nolan (17 de julio), la nueva versión de Disney de "Mulan" (24 de julio) y "Wonder Woman 1984" (14 de agosto). Pero esas fechas podrían continuar cambiando si las salas de cine en áreas muy afectadas como Nueva York, Nueva Jersey y California aún están cerradas.

Everardo Gout ("Days of Grace") dirigió "The Forever Purge", escrita por el creador de la franquicia James DeMonaco. De Blumhouse Productions, la franquicia "Purge" ha sido financieramente exitosa debido a los bajos presupuestos de las películas. La entrada más reciente, "The First Purge" de 2018, es la entrega con mayor recaudación hasta la fecha, ganando $ 137 millones en todo el mundo.