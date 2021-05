“La Peliteñida”, de “Yo Soy Betty la Fea”, ¿tiene un novio mexicano?

CIUDAD DE MÉXICO.- A más de 20 años de haberse estrenado “Yo Soy Betty La Fea”, dos de sus actrices principales tuvieron una reunión virtual en la que una de ellas dio a entender que su novio es mexicano y vive en Los Cabos.

Fue a través de la cuenta de Instagram de Natalia Ramírez, quien le dio vida a “Marcela Valencia” en el melodrama de Fernando Gaytán, se reunió con su amiga Lorna Cepeda, quien actuó como “Patricia Fernández” en “Yo Soy Betty La Fea”.

Ambas actrices se ganaron el cariño del público, a pesar de realizar los personajes antagónicos de la telenovela colombiana que fue vista en más de 180 países y doblada en 25 idiomas, además de contar con 28 adaptaciones en todo el mundo.

La reunión virtual se realizó el pasado fin de semana, donde las actrices compartieron un poco de sus vidas, en especial Lorna Cepeda, quien tuvo que dar detalles de su romance que lleva varios meses y que tanto presumió en sus redes sociales.



¿El novio es mexicano?

Durante la plática, Natalia Ramírez le dijo a su amiga que le contara las novedades sobre su vida, a lo que si por qué se había ido de viaje a Los Cabos, y la respuesta causó una carcajada a Lorna.

Esto, porque a principios de año y en marzo pasado, ella publicó varias imágenes de ella y su actual pareja, disfrutando del paradisiaco lugar ubicado en el Mar de Cortés, por lo que se daba a entender que la “indirecta” era para ella y quería que le contara sobre su nuevo romance.

“Pues a pasar vacaciones, Naty, solamente a eso”, le contestó Cepeda, pero su amiga no se quedó conforme y le preguntó que si ya había hecho pública la noticia, por qué tanto recelo con la información o la situación era que ya había terminado con “aquello”.

“¡Noooo! ¿Cómo se te ocurre? Ahí estamos”, expresó Lorna, a mismo tiempo que intentaba cambiar de plática, pero Natalia insistía en que le platicara cómo había conocido al galán y cómo le estaba yendo con él.

Estoy bien. La he pasado super rico, el Los Cabos. Ya es como mi segundo hogar, me la paso allá. Estoy aquí, un montón de tiempo y estoy allá. Me voy por allá un mes, una cosa así, y ya. Pero ahí vamos, vamos bien”, detalló.



Lorna se molesta

Al comentar que se siente feliz con su novio, que aparente es mexicano o es un colombiano que vive en México, Natalia le hace saber que le parecía muy buena persona y no lo conocía, pero a su mamá sí.

Sólo bastó eso para que Lorna le dijera a Natalia que no era necesario contar tanto frente a la cámara, y menos involucrar a la familia de su pareja, pero Ramírez le hizo saber que no había mencionado ningún nombre ni había mencionado de quién se trataba.

“¿Yo estoy diciendo un nombre? Todo mundo tiene mamá, Lorna y todo el mundo puede tener un papá o un padrastro. Yo no he dado un solo nombre, no he dicho dónde están, dónde viven. No he dicho dónde los conocí, nada. Yo sólo dije: Yo conozco a su mamá y conozco a su padrastro. No he dicho nada más y son muy lindas personas y ella educó a este muchacho, espero que bien”, explicó.

Natalia indicó que conocía al padrastro del novio de Lorna porque era su primo, y finalmente Lorna platicó que lo había conocido cuando se lo presentó uno de sus amigos en un restaurante y ahí fue el "flechazo", a pesar de que ir mal vestida.



Comentarios a partir de 09:38