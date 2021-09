La Gabi primer artista de la disquera de J Balvin

Tijuana BC.- A sus 18 años, La Gabi es la primera artista femenina firmada por Ma G Nation, la disquera de J Balvin.

“Cuando empecé de verdad a perseguir mi sueño fue cuando cumplí diez y siete años que me gradué de bachiller, y luego me planteé que era lo que quería hacer y fue videos en Instagram y fue ahí que Balvin me tiró un DM (Mensaje directo”, explicó en entrevista vía telefónica La Gabi.

De origen puertorriqueño y con la música urbana como bandera principal, la cantante recordó cómo fue ese día en que el intérprete colombiano la buscó.

Era de noche, como las dos de la mañana y yo estaba chequeando las reacciones de mi video, y al darle refresh vi que había uno de J Balvin y hasta el corazón se me paró... Me puso que ‘sos una dura’ y me mandó un mensaje de voz, me preguntó si estaba sola o con disquera para ayudarme, y pues me fui para atrás, le dije que solo había hecho videos en mi carro”

Recordó.

En contacto para futuros proyectos

Fue así que intercambiaron teléfonos y Balvin se puso en contacto con ella, asegurándole que estarían en contacto para futuros proyectos.

“Pero lo último que imaginé fue que me firmaría como disquera, es más ni sabía que tenía una disquera”, destacó.

El paso siguiente fue grabar canciones en Colombia, a vivir la experiencia de grabar en un estudio, así como cinco videos y ahora el EP titulado “Ridículo”.

Este trabajo está compuesto por siete canciones: “A Capella”, “Beso”, “Rugrats”, “2:30”, “Pikete”, “Wasakaka” y “Ridículo”.

El single y el EP

El single homónimo es el principal del EP y está acompañado de un videoclip oficial disponible en su canal oficial de YouTube.

“Se que Balvin me va a ayudar a ser grande entre los grandes, pero como me dice, hay que pasar el proceso y eso incluye trabajo y mucha disciplina”, puntualizó.

Ella conoció a Balvin en febrero del 2020, por lo que todo ha sido muy rápido, pero divertido, tanto que también formó parte del Baja Beach Fest en Rosarito el pasado mes de agosto, finalizó.