'La Chule' no recibió una oferta económica para aparecer en la serie de Luis Miguel: Abogado

CIUDAD DE MÉXICO.- A poco más de 24 horas de que Aracely Arámbula emitiera un comunicado para notificar que su imagen no podrá ser incluida en la bioserie de Luis Miguel, ahora es su abogado, el abogado Guillermo Pous, quien reveló que la actriz nunca recibió una oferta económica para que su nombre apareciera en el proyecto de “Netflix”.

Tras la pregunta directa del motivo por el que ‘La Chule’ no se arregló con la producción de “Luis Miguel, la serie”, Pous confesó:

“No es que haya existido una razón para no arreglarse, es que ni siquiera hubo una propuesta, no hubo negociación, no hubo el rechazo de una oferta, la intención firme de la señora Arámbula desde el principio cuando se le acercó la productora fue ‘no me interesa participar, mucho menos que se explote mi imagen’, como lo dice en su comunicado”.

Posteriormente, el representante legal de Arámbula destacó que los hijos que procrearon Aracely y Luis Miguel tampoco podrán ser considerados para la trama que estrenará su segunda temporada en los próximos días.

“Sí claro, desde un inicio, cuando iniciaron las pláticas se hizo énfasis de incluir a los menores, es decir, que mucho menos se permitía vincular a los niños, y además siendo menores”, detalló.

Sin embargo, el abogado no descartó que su cliente pueda hablar de su maternidad en las memorias que la actriz y cantante planea dar a conocer más adelante.

“Son productos diferentes, una cosa es que ella platique todas sus experiencias, la narrativa personal hasta llegar al punto profesional, y culminar, a lo mejor, en su etapa como madre, pero no por ello significa explotar comercialmente ni la vida ni la imagen de otras personas, se pueden hacer comentarios en relación de cómo se llegó a cierto punto después de pasar ciertas etapas, ella puede comentar […] ‘en el momento en el que la vida me puso a una persona enfrente decidimos hacer vida en común y acabé siendo la madre de dos maravillosos hijos’, no explota la imagen de la persona, no lo menciona, no lo utiliza, no cambia el sentido, y no deja de llegar hasta ese punto que ella quisiera contar”, concluyó.