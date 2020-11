La Choco ya no sale en Ventaneando, dicen que la recibieron con "malas caras"

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de abandonar el programa de espectáculos “Ventaneado”, en el que estuvo frente a la pantalla durante 12 años a lado de Paty Chapoy, hace unas semanas regresó a los foros de TV Azteca, Jimena Pérez “La Choco”, pero algo pasó.

Y es que desde hace días ya no ha aparecido en el programa. De acuerdo a Alex Kaffie, la presencia de la conductora no fue “tan del agrado” de sus compañeros, como se esperaba.

A pesar de que el público de las redes sociales se emocionó por su estadía en el programa, en su columna Sin Lisonja, el periodista Alex Kaffie dio su opinión sobre cómo percibió el recibimiento de la presentadora de espectáculos.

"Tal vez, como dice la frase, vi moros con tranchete, sin embargo me pareció que la visita de Jimena Pérez, el jueves y viernes pasados a Ventaneando más que darles gusto ¡les causó desagrado a las conductoras y los conductores de dicho programa! El único que la saludó cálidamente fue don Pedro Sola. Puede ser que mi percepción no sea correcta, pero también cabe la posibilidad de que esté en lo cierto. Y es que como decimos los gais: ojo de loca no se equivoca”, escribió.

¿POR QUÉ SE FUE DE "VENTANEANDO"?

“La Choco” era una de las conductoras preferidas del programa, y muchos quedaron inconformes con su repentina salida de Azteca.

Pero lo que pocos saben es que Jimena se vio obligada a irse para mudarse a España, para atender los problemas de salud de su hijo Iñaki.

En varios medios de comunicación, la famosa aclaró que se iría del País por un tratamiento que podría ayudar a mejorar la salud de su pequeño.

Explicó que, desde los 2 años de edad, su hijo no se desarrollaba como otros niños de su edad, pues padecía un trastorno neurológico que afectó su habla.

“Cuando nació Iñaki tenía un proceso como cualquier niño normal, y cuando tenía más o menos dos años es justo cuando regreso a trabajar y me reincorporo a 'Ventaneando' y le platiqué a Pati que estaba muy preocupada porque Iñaki no habla, y uno sabe perfectamente cuando algo con sus hijos no está bien”, dijo en una de sus últimas apariciones en “Ventaneando”.

“Fuimos a ver a muchos especialistas, muchos doctores, hasta que llegamos con un neurólogo que nos explicó la situación que para nosotros era nueva".