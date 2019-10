''La Choco'' vuelve a Ventaneando

CIUDAD DE MÉXICO.- Jimena Pérez ‘‘La Choco’’ estuvo de visita en el programa Ventaneando en el que recordó sus días como conductora luego de pasar dos meses en Madrid.

“Familia completa tenemos hoy, nos da mucho gusto recibir a Jimena Pérez La Choco”, anunció Daniel Bisogno mientras le daba la bienvenida a quien una vez perteneció al programa de espectáculos.

Entusiasmada por volver a estar en el estudio, La Choco reveló que su visita era relámpago y que pronto regresará a España.

“Yo los extraño más, de verdad. Vine unos días a arreglar algunos papeles. Los extraño un montón, no es fácil vivir alejada de ustedes, obviamente, de mi familia. Allá hago yo todo, no saben todas las que he pasado, allá me toca cocinar, todo”, expresó la ex conductora.

Sobre cómo se encuentra su familia, comentó que: “Todo va muy bien con las terapias, ahí vamos acoplándonos, al día a día (…) luego los veo en la tele, en la noche me desvelo con ustedes y la verdad es que me la paso muy bien, los extraño muchísimo, también al publicó que me encuentro en la calle, muchas gracias de corazón”.

Ya comenzamos completamente en vivo y @jimenachoco está con nosotros en el foro para llevarles la mejor información. #Ventaneando #LoVisteEnVentaneando ��



Sigue la transmisión. �� https://t.co/9syyJmslz4 pic.twitter.com/0S1z2gDBEa — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 17, 2019

‘‘La Choco’’ mencionó además que este tiempo que ha estado en España ha tenido la fortuna de recibir grandes amistades como Rossana Nájera, Claudia Álvarez, Ana Serradilla y, recientemente, Pedrito Sola, por lo que exhortó a sus amigos, que tengan planeado ir a la ciudad española, a que la llamen.