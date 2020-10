¿"La Choco" no fue bien recibida en Ventaneando?

Tras el regreso de Jimena Pérez “La Choco” a Ventaneando, hubo muchas reacciones al respecto, sobre todo, aquellas que percibieron que la presencia de la conductora no fue “tan del agrado” de sus compañeros, como se esperaba.

A pesar de que el público de las redes sociales se emocionó por su estadía en el programa, en su columna Sin Lisonja, el periodista Alex Kaffie dio su opinión sobre cómo percibió el recibimiento de la presentadora de espectáculos.

Tal vez, como dice la frase, vi moros con tranchete, sin embargo me pareció que la visita de Jimena Pérez, el jueves y viernes pasados a Ventaneando más que darles gusto ¡les causó desagrado a las conductoras y los conductores de dicho programa! El único que la saludó cálidamente fue don Pedro Sola. Puede ser que mi percepción no sea correcta, pero también cabe la posibilidad de que esté en lo cierto. Y es que como decimos los gais: ojo de loca no se equivoca”, escribió.