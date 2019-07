“La Choco” continuará en Ventaneando 

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes el equipo de Ventaneando realizó una despedida a Jimena Pérez, La Choco, y Pati Chapoy le dio una agradable sorpresa.

Recordemos que la presentadora anunció su salida de Ventaneando debido a algunos problemas que tiene su hijo Iñaki.

La despedida la dieron a conocer mediante dos videos, en el primero se puede ver a la conductora compartir la comida con Pati Chapoy, Pedro Sola y otros integrantes del programa de espectáculos.

“No grabes esto, porque a mi nutrióloga no le va a gustar”, menciona en manera de broma Jimena.

Durante el segundo video, Pati le da un obsequio a ‘‘La Choco’’ y ante los gritos de “que lo abra”, Jimena Pérez abre la bolsa y saca un cubo con el logo de Ventaneando.

‘‘Mi cubo, porque voy a seguir haciendo cosas desde allá, así es que me va a dar muchísimo gusto. Gracias por no dejar que me desconecte. Los quiero’’, menciona.

“Nosotros más, querida mía”, responde Pati Chapoy.

El conmovedor momento fue publicado en las redes sociales del programa con el pie de foto de: “Ya tenemos corresponsal de primera en Europa”.