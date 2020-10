“La Choco”, ¿Por qué se fue de “Ventaneando”?

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las conductoras más queridas del medio volverá a “Ventaneando”, pues todo parece indicar que Jimena Pérez, mejor conocida como “La Choco” estará de regreso a partir de este jueves.

Así lo dio a conocer Alex Kaffie en su columna, donde dijo que la conductora jamás debió irse del programa de espectáculos de Azteca.

“Y mientras Roberto Carlo se va de 'Sale el Sol', ella regresa a 'Ventaneando'. Sí, Jimena Pérez vuelve al programa del que, en mi opinión, nunca debió irse”, escribió Kaffie.

“La conductora volverá a ocupar el jueves y viernes próximos uno de los sillones del que pese a que atraviesa por una mala racha de rating sigue siendo el programa líder de espectáculos”, explicó.

Lo único que Alex no especificó es si Jimena entraría en el lugar de alguno de los conductores o si tendrá una participación esporádica.

¿POR QUÉ SE FUE DE "VENTANEANDO"?

“La Choco” era una de las conductoras preferidas del programa, y muchos quedaron inconformes con su repentina salida de Azteca.

Pero lo que pocos saben es que Jimena se vio obligada a irse para mudarse a España, para atender los problemas de salud de su hijo Iñaki.

En varios medios de comunicación, la famosa aclaró que se iría del País por un tratamiento que podría ayudar a mejorar la salud de su pequeño.

Explicó que, desde los 2 años de edad, su hijo no se desarrollaba como otros niños de su edad, pues padecía un trastorno neurológico que afectó su habla.

“Cuando nació Iñaki tenía un proceso como cualquier niño normal, y cuando tenía más o menos dos años es justo cuando regreso a trabajar y me reincorporo a 'Ventaneando' y le platiqué a Pati que estaba muy preocupada porque Iñaki no habla, y uno sabe perfectamente cuando algo con sus hijos no está bien”, dijo en una de sus últimas apariciones en “Ventaneando”.