La Chilindrina se declara a Otto Sirgo y pide cita con viudo de Talina Fernández

Ciudad de México.- A poco más de cuatro años de que María Antonieta de las Nieves sufriera la pérdida de su esposo, el locutor Gabriel Fernández, con quien estuvo casada durante 48 años, la actriz confesó que ya no quiere estar sola.

Durante su encuentro con diversos medios de comunicación, la famosa conocida como “La Chilindrina”, manifestó que a sus 72 años está buscando pareja y ya tiene en la mira a dos posibles candidatos, el actor Otto Sirgo y a don José Manuel Fernández, viudo de la llamada “Dama del buen decir”.

Puede que… digo, no estoy tan grande como Talina (Fernández), pero a lo mejor… no, la verdad, Talina era, en paz descanse mi amiga linda y adorada, ni tengo la capacidad intelectual ni la facilidad de palabra que la tenía ella, pero también son divertida, soy una viejita divertida, pues a lo mejor le gusto”

Expresó la artista al escuchar el nombre de don José.

En la mira

No obstante, De las Nieves confesó que ya tiene a otro hombre en la mira. “O sino le dicen a Otto Sirgo, si lo ven ustedes por ahí. Mi hija me dice ‘mamá, ahí está Otto Sirgo’, le digo ‘¿pero cómo le digo a Otto’, ¿oye Otto?’…”, explicó sobre su poca habilidad para hablar con el actor y proponerle una cita.

Sin embargo, los reporteros la alentaron a aprovechar las cámaras y sin inmutarse, María Antonieta rápidamente dijo:

“Señor Otto Sirgo, si usted esta viendo alguna de estas cámaras, y le interesa una viejita simpática, esa sí puedo ser yo, no doy mucha lata, y me encantaría agarrarle la manita, con eso me conformo, con ver la tele, agarrarle la manita, y que nos vayamos al cine y a tomar un café”.

Sin planes de boda

Cabe mencionar que “La Chilindrina” fue muy clara, pues puntualizó que pese a buscar una pareja, no está pensando en volver a contraer nupcias.

“No, ya no se usa casarse… aunque cada quien en su casa no, ¿para qué lo quiero?, de tontos, amor de lejos es de pensarse, yo lo quiero junto a mí, agarrados de la manita, pero no, sin un papel de por medio”, detalló.

Finalmente, la reconocida actriz aclaró que, de no ser con los hombres antes mencionados, está abierta a cualquier propuesta. “Porque me siento muy sola, en cuanto haya uno que me diga: ‘tengo entre 60 y 70 y estoy libre’, digo ‘aquí estoy’”, declaró.