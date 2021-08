“La Chilindrina” hace llamado para aparecer en bioserie de “Chespirito”

María Antonieta de las Nieves, reconocida como ‘La Chilindrina’, aprovechó la presencia de la prensa tras recibir un reconocimiento por sus 65 años de trayectoria, para manifestar que está dispuesta a hablar con Roberto Gómez Fernández y que su personaje aparezca en la bioserie de ‘Chespirito’.

No solamente daría mi autorización, le pido a Roberto Gómez Fernández que se comunique conmigo, ¿cómo?, ¿cómo un programa o algo tan importante puede no aparecer tanto ‘La Chilindrina’ como María Antonieta? Si eso era lo que yo les pedía, que trabajáramos juntos, y en un momento dado no ellos quisieron y fue su decisión. Dios, permita que me llamé para decirle ‘Sí, con mucho cariño, a la hora que tú quieras, y como tú quieras, por supuesto que sí