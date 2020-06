“La Chilindrina” asegura que su fallecido esposo le habla y la despierta en la madrugada

María Antonieta de las Nieves reveló que a pocos meses de cumplirse el primer aniversario luctuoso de su esposo Gabriel, aún escucha su voz y hasta platica con él en su casa durante la madrugada.

Me pongo a cotorrear con él, ¿y sabes que es lo peor?, que a veces en la madrugada siento que me habla… y digo ‘¡ah caray, que padre!’, y volteo a verlo y no está”, contó en entrevista para el programa “Sale el Sol”.

Al ser cuestionada al respecto de que escucha su voz, la actriz dijo: “Claro, idéntica… y lo único que me dice es ‘Tonny, Tonny’, como cuando me despertaba, y sí me despierta, pero no lo veo, pero no me asusto ni nada, al contrario, para mi sigue siendo una relación padrísima, muy bonita y que seguirá por toda mi vida”.

Posteriormente, De las Nieves confesó que siente la presencia de su esposo. “Claro, no de repente, todo el tiempo, 48 años de casada, todo el tiempo juntos, no nos separamos ni un solo día, cómo no voy a tener tanto su presencia, por supuesto, en toda mi casa tanto de Acapulco, en Mérida, yo sé que él está conmigo, entonces estamos bien”.

De la misma forma, la artista manifestó que entre su esposo y ella existió un pacto de amor que hasta la fecha no se ha cumplido.

“Ah, claro que sí, pero él no me hizo caso… el pacto era que si él se iba primero me agarrara de la mano y me jalara, porque era más fácil que él me jalara a que yo lo jalara… ni me dio la mano ni nos fuimos los dos… así que no me cumplió, pero lo sigo adorando igual”.

Por último, María Antonieta sorprendió al revelar que, a pesar de su tristeza, no descarta volver a enamorarse. “Imagínate yo solita, solita y mi alma sola, no, no… sí, claro (que me gustaría volver a encontrar el amor), yo se lo decía a él eh, y él me decía, vas a ver, te voy a venir a jalar las patas… entonces se lo dejo todo a Dios, pero yo andar buscando en internet o en eso no, eso no es para mí”.