La Chilindrina agradece a hijo de Chespirito por invitación para participar en bioserie

Ciudad de México.- María Antonieta de las Nieves reveló su emoción después de que Roberto Gómez Fernández la contemplara para participar en la bioserie de Chespirito.

Tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños en el 2014, su hijo señaló que haría una serie biográfica, por lo que surgió la duda si la Chilindrina tenían cavidad en el proyecto tras las diferencias que tuvieron por los derechos del nombre artístico de la actriz.

De forma que María Antonieta se mostró agradecida de que el hijo de Chespirito no le diera importancia a la disputa y le llamara para que formara parte de la historia que contará la vida del actor.

Para mí el cariño nunca dejó de existir…Yo estuve ya tranquila el hecho de que él supiera, y que esa diferencia que tuvimos fue algo que teníamos que tener, él ya no quería ser “El Chavo”, pero yo sí quería seguir siendo “La Chilindrina”, porque él tenía 20 años más que yo”

Dijo al respecto.

Se siente agradecida

Asimismo, la artista agradeció que fuera el hijo de “Chespirito” quien se comunicó con ella para invitarla a formar parte de la serie.

“Por supuesto, por supuesto que sí, mira, si no me hubiera hablado el hijo de Chespirito, yo hubiera ido a buscarlo para decirle que no podía existir la serie si no tuviera a La Chilindrina, porque formamos una pareja de niños queridos por todo el público, que no podía existir uno sin el otro, y todo lo que se le ofrezca al hijo de Chespirito, por mí estaré encantada de participar”, declaró.

Finalmente, María Antonieta de las Nieves aseguró que hasta el momento desconoce el rol que tendrá dentro del esperado proyecto. “Todavía no sé, porque yo no la estoy haciendo, yo no la estoy preparando, lo que quiera el hijo de Roberto que yo haga, yo lo voy a hacer con muchísimo gusto”, remató.