La Chilindrina afirma que le ''urge'' trabajar

CIUDAD DE MÉXICO.- Maria Antonieta de la Nieves, mejor conocida como ‘’La Chilindrina’’, durante una entrevista con la revista TVNotas, habló sobre los problemas que tiene debido a la pandemia de covid-19.

Y es que cabe recordar que la famosa perdió a su esposo, Gabriel Fernández, quien falleció en septiembre de 2019, dejándola con una fuerte depresión que incluso la hizo perder 10 kilos.

La actriz, quien agregó que lleva 80 días sin salir de casa, afirmó que le urgía regresar a los escenarios con El Circo de la Chilindrina, pues sigue pagando salarios a sus empleados y a su asistente, ya que "no quiere que se queden sin empleo".

En cuanto a cómo mata el tiempo, la comediante dijo que su hija le había traído material de Japón con e que ha logrado mantener su cabeza ocupada y confesó que aunque ya casi se acaba sus ahorros, por ahora no ha tomado medidas extremas.

‘’Por el momento los hago por diversión y como terapia; al terminarlos los cuelgo en mi casa o los guardo, y aunque el dinero que tenía ahorrado se me está acabando, no he llegado al extremo de pensar en venderlos (...) Espero que ya pronto podamos volver a la normalidad, pues ya quiero salir y trabajar de nuevo con los circos y mis shows”, contó.