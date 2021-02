"La Chilindrina": La actriz asegura que interpretar a una niña de 8 años le provocó cáncer de seno

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz de 70 años que fue noticia la semana pasada, después de posar en Bikini en la Bahía de Acapulco, hoy hace fuertes revelaciones sobre su papel que la llevó a los cuernos de la luna.

Nadie conoce del verdadero sufrimiento hasta que lo vive en carne propia, justo como lo confesó María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como “La Chilindrina”. A pesar de la fama y los logros que consiguió en la televisión mexicana, la actriz enfrentó de forma inesperada el cáncer de seno.

En entrevista con Yordi Rosado, la actriz de 70 años sufrió lo impensable, pues al interpretar a este personaje de una niña de 8 años le vendaban el busto, hecho que le provocó severos problemas de salud que con el tiempo se hicieron evidentes; el más preocupante de ellos, fue que presentó tumores y cáncer de seno.

“Para verme niña me las apachurraba, me las vendaba, -y decían- ‘Ay, qué profesional es María Antonieta, mírala, qué niña se ve’. Pues cómo no, si me estaba ahogando, imagínate las primeras veces que lo usé yo dije ‘a ver hasta dónde aguanto’, pues aguanté 50 años”, reveló la mujer que interpretó a “La Chilindrina”.

Su personaje en "El Chavo del 8" casi la lleva a la tragedia

Su profesionalismo le costó caro, pues incluso en pleno año 2000 a varias décadas desde que hizo por primera vez a su personaje le siguieron diagnosticando la enfermedad que afecto a su organismo de manera importante. María Antonieta de las Nieves nunca perdió la actitud, pese a los problemas.

“50 años con el busto apretado, ¿qué pasó? Que me casé, que tuve a mi hijo, que se me hicieron unos tumores en los senos horrendos, que no podía alimentar bien a mi bebé porque no salía la leche y sin embargo yo traía un busto hasta acá, fui bustona desde joven”, contó la actriz a Yordi Rosado.

“La Chilindrina” compartió que el ajustarse de esta manera el busto le provocó inflamaciones, acumulación de grasas, crecimiento de tumores benignos; además de que durante el tiempo que amamantó se le complicó mucho esta situación, por lo que los doctores tuvieron qué intervenir.

A pesar del diagnóstico delicado, finalmente los médicos determinaron que la mujer no tenía en el cuerpo algún cáncer en desarrollo. Solo presentó tumores benignos que fueron tratados por los especialistas; sin embargo, también le removieron tejido mamario y posteriormente le colocaron implantes de seno.

“Me tuvieron que operar y poner unas prótesis, después no me gustó porque las prótesis eran grandes, y quítalas, y me quedaron unos hoyos, no sabes lo que he sufrido yo por mi Chilindrina. Y la última vez que me operé fue para quitarme las dos prótesis porque creían que tenía yo cáncer”, confesó María Antonieta de las Nieves.