La Casa del Dragón Temporada 2: Se filtran numerosas fotos del rodaje

España.- Tras la confirmación oficial de HBO de que "House of the Dragons" (La Casa del Dragón) no sufriría retrasos ni se vería afectada por la huelga de guionistas de Hollywood, los fanáticos de la serie esperaban con gran expectación y emoción el inicio de las grabaciones. Finalmente, el pasado 11 de abril, el equipo de producción anunció a través de su cuenta de Twitter el inicio del rodaje.

La serie se basa en el libro "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin y durante su primera temporada logró alcanzar un éxito increíble, consolidándose como uno de los fenómenos más destacados de 2022.

La casa del dragón ha vuelto. Estamos encantados de volver a rodar con miembros de la familia original, así como con nuevos talentos a ambos lados de la cámara. Todos vuestros personajes favoritos pronto estarán conspirando de nuevo en las mesas del consejo, marchando con sus ejércitos y montando a sus dragones en la batalla. No podemos esperar para compartir lo que tenemos preparado", comentó Ryan Condal, co-creador/showrunner/productor ejecutivo de la serie.

En estos últimos días, la producción se encuentra grabando en la provincia de Cáceres, donde se están rodando algunas de las escenas más impactantes de la serie. Al tratarse de un escenario al aire libre, han surgido en internet numerosas imágenes filtradas del rodaje, incluyendo un vídeo que revela el aspecto de uno de los momentos cruciales de la trama. Si los spoilers no son lo tuyo, te recomendamos no continuar leyendo.

Primeras imágenes de Olivia Cooke y Phia Saban rodando la segunda temporada de House of the Dragon.

En un video que se filtró en Twitter, se puede observar a un grupo de caballeros caminando por las calles mientras protegen un objeto de gran tamaño de color azul. Este objeto resulta ser un maniquí que será posteriormente modificado digitalmente para representar la cabeza de un dragón.

Españoles aprovechan para saludar y compartir una selfie con sus actores favoritos.

Recientemente se anunció la llegada de Emma D'Arcy, actriz que interpreta a Rhaenyra Targaryen. La reina dragón arriba a la ciudad para dar inicio con la grabación de sus escenas.

