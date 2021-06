"La Casa de Papel": 'El Profesor' habla sobre el final de la última temporada

CIUDAD DE MÉXICO.- La serie española "La Casa de Papel" dirigida por Jesús Colmenar, ha sido sin duda alguna uno de los éxitos más extraordinarios de streaming en español, que ha producido un fenómeno mediático a nivel mundial.

Un gran desarrollo del diseño de arte ha demostrado esta producción de costos millonarios, que ha cuidado cada uno de los detalles para que cada temporada sea aún más impresionante que la anterior.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Como ya es costumbre, han abierto las puertas para que la prensa del mundo comparta, antes del estreno de su más reciente temporada, cómo se han superado en términos de infraestructura y arte que requiere para seguir contando estas historias de grandes atracos, todos dirigidos por "El Profesor".

La producción que ha acaparado la mirada de millones de personas al rededor del mundo durante los últimos 4 años, prepara su último atraco, para beneplecito de sus seguidores. Así lo platicó Álvaro Morte, actor que da vida a "El Profesor".

"Lo que sí os puedo adelantar es que es una temporada con muchísima, muchísima tensión, muchísima acción y también muy emocional", explicó "El Profesor".

“Yo no sé todavía cuál es el final de la serie. Yo voy por el capítulo ocho, que es el último que acabo de recibir, me quedan todavía el 9 y el 10, con lo cual no os puedo ni adelantar cómo va a terminar la serie –que, por otro lado, me cortarían el cuello–, ni puedo valorar si creo que está a la altura o no, ¡hombre, espero que sí! Lo que sí os puedo adelantar es que es una temporada con muchísima, muchísima tensión, muchísima acción y también muy emocional. Y eso para un actor es muy gratificante, pero también requiere meterte mucho en la situación y, bueno, es bastante agotador en el buen sentido”, expresó.

El personaje que se ha ganado el aprecio de sus fans a nivel internacional, ha hecho ver a un antihéroe casi accidental, único en su tipo, como el protagonista de la serie, ganando así la credibilidad de su público.

"Lo disfruto muchísimo y me lo paso en grande cada vez que El profesor tiene que hacer de las suyas. Todo lo que ha sido el trabajo con este equipo ha sido una sensación brutal. Desde el principio sabíamos que era una cosa muy complicada, hacer este tipo de serie aquí en España, cuando no se habían hecho antes nada a este nivel de acción y demás. Sabíamos que es una cosa muy complicada, y tenías que ponerte en manos de ese equipo, ¿no?", afirmó el actor.



La Experiencia

Netflix y Fever Up han creado "La Casa de Papel: The Experience",una experiencia vivencial e inmersiva que estará disponible para el público mexicano a partir de este verano, y que también tendrá otras sedes internacionales en París, Miami, Londres y Nueva York.