La Bebeshita sube foto en muy poca ropa 

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniela Alexis, conocida como ‘La Bebeshita’, impactó a sus seguidores de su cuenta de Instagram al posar en poca ropa.

La participante del programa de TV Azteca, Enamorándonos, lució un atrevido traje de baño que dejó poco a la imaginación.

La polémica estrella de las redes sociales acompañó la fotografía con el siguiente texto:

“Si me gustas te lo digo de frente por q soy de esas mujeres que no ya no hay q dice las cosas de frente si eso te asusta vuelve con las niñas d siempre (sic)”.

Cabe mencionar que este fin de semana estuvo en Veracruz participando con el cantante Alan Mora.

