"La Bebeshita" fuera de acción

Ciudad de México.- La influencer Daniela Alexis mejor conocida como "La Bebeshita", comentó que no realizara el sueño de sus fans en un reality show, pues este tipo de proyectos no entran en sus planes.

Daniela señaló a El Gráfico, durante la función del musical "Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita¡" que, hasta ahora, su paso por los programas le dejan mostrar su personalidad natural.

Te puede interesar: Pepe Aguilar declara sobre si Gussy Lau seguirá trabajando con su familia

Y sobre si se ve en un reality de supervivencia o atlético como "Exatlón" indicó: "No, se me hace difícil eso de luchar y ‘matarte’, no podría, me ‘moriría’ en días".

Yo soy real

Se le refirió que una modelo extranjera no quiso entrar a este tipo de shows porque se le moverían sus arreglos estéticos, pero en su caso dijo: "No es mi situación, yo soy muy real, incluso en mis redes sociales yo enseño todos mis defectos, me vale.

Al contrario, yo quiero que las personas me vean tal cual soy, eso no me importa, me gusta que me vean con todos mis defectos y virtudes".

Te puede interesar: Billie Eilish, Ariana Grande y Miley Cyrus se unen por el derecho al aborto

Por último, Daniela, quien fue una competidora en "MasterChef" y ahora es una de las conductoras en "Venga la Alegría", dijo estar feliz de la evolución en su carrera, aunque le gustaría hacer proyectos aún más grandes.