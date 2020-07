“La Bebeshita” confiesa que mantenía a su ex novio de “Wapayasos y Horripicosos”

MÉXICO.- Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita”, habló recientemente con una revista de espectáculos sobre su vida amorosa, donde aseguró que terminó manteniendo a su ex novio Brandon Castañeda, integrante de los Wapayasos.

La influencer, sorprendió al confesar que actualmente está soltera y dijo que mientras estaba en relación con el “Wapayaso Horripicoso”, él ganaba poco y ella terminó manteniéndolo.

“Estoy soltera, sola como perro, así que si conoces a alguien guapo y marcadito, preséntamelo, bebé. Pero ya no quiero pobretones”, reveló.

Al parecer, todo iba como miel sobre hojuelas hasta que el bailarín comenzó a hacer otros trabajos que a ella no le gustaban tanto.

“Que baile sexy como los Wapayasos no es problema, pero entró a un nivel más extremo que ya no es bailar, ya es desnudarse en antros para gays y de heterosexuales, como stripper, y eso ya no me gustó”, mencionó.

Por otra parte, recordó el problema que tuvo hace unas semanas con Daniel Bisogno, conductor de “Ventaneando” quien aseguró que ella no tenía talento y no debía tener trabajo en televisión.

“Estoy más tranquila, acostumbrándome a tener haters, no sólo del público, sino también del medio y de compañeros de la empresa. Lo de Bisogno sí me da tristeza, pues yo los veo, los admiro y los respeto, pero cuando Daniel dijo: ‘No sirves para la televisión, ¿qué haces aquí?’, eso sí está feo”, aseguró.

Con información de Tv Notas.