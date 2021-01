La Bebeshita asegura que Rix le pidió fotos íntimas

CIUDAD DE MÉXICO.- Varias celebridades de Internet han salido en defensa de Nath Campos, quien denunciara que Rix había abusado de ella mientras estaba ebria.

Ahora es Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita” quien respalda a la joven con un testimonio donde cuenta su mala experiencia con el youtuber.

La modelo que saltó a la fama con “Enamorándonos” contó en una entrevista a “Venga la Alegría” que hace alrededor de siete años salió con Rix, pero aquello habría terminado luego de descubrir que hablaba mal de ella a sus espaldas.

“Hace como siete años o más salimos. Era porque me invitaban a fiestas en común y me gustaba, me invitó a su casa, pero de repente me enteré por otros youtubers que hablaba mal de mí, así de ‘es que me ruega’ o ‘qué asco ella’ y también hablaba mal de otras mujeres ‘ya me la besuquié y bye’. Todo un patán”, dijo La Bebeshita.

Y la cosa no quedó ahí, sino que respaldó los testimonios de cientos de chicas en redes que aseguraron que Rix solía pedirles fotos íntimas, además de calificarlo como un “patán” por usarlas”.

“Sí era mucho de mándame una foto y cosas así, pero yo nunca le mandé nada. Fue hace como siete u ocho años, yo estaba súper chica y él también”, contó.

Reprobó el comportamiento de Rix contra Nath Campos, y mostró su apoyo luego de que ella denunciara que no recibió la ayuda de su agencia de management e incluso fue obligada a trabajar con él en más de una ocasión.