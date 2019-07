La 4ta temporada de Stranger Things podría comenzar a filmarse en octubre

ESTADOS UNIDOS.- La serie está tomando un ritmo rápido considerando que se acababa de estrenar su tercera temporada el pasado 4 de julio y el elenco está aún promocionando el último capítulo.

Aunque aún no se ha anunciado una cuarta temporada, al final del tercer capítulo se sugirió que aún había más por descubrir.

Muchos fanáticos confesaron haber sido dejados en un torrente de lágrimas cuando la última temporada llegó a su fin, mientras que otros notaron que los últimos episodios del programa fueron sin duda los más estresantes hasta ahora.

Los aficionados no pueden decir que no habían sido advertidos sin embargo. En el período previo al lanzamiento de la nueva temporada, Noah Schnapp, quien interpreta a Will, dijo que el final de la temporada 3 sería "muy triste".

En declaraciones a la Press Association, la estrella del programa dijo: "Es muy triste, el final es mucho para manejar, así que prepárate".

Luego, mientras se encontraba en el Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon, Noah resumió la totalidad de Stranger Things Three como "triste".