LUIS MIGUEL: Así se ve ahora la casa en la que Marcela Basteri habría sido asesinada

CIUDAD DE MÉXICO.- La segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel comenzó revelando uno de los más grandes misterios en la vida del cantante: El paradero de su madre.

En uno de los capítulos de estreno, Micky, interpretado por Diego Boneta, interroga violentamente a su tío Tito, sobre dónde estaba su madre, confesando al final que Luisito Rey la asesinó en su casa de Las Matas.

Por este motivo, el programa “Ventaneando” buscó dicha residencia y mostró imágenes de cómo luce actualmente la residencia en la que Marcela Basteri habría pedido la vida.

En la misma emisión de Azteca, Andrés García relató lo que vivió al conocer dicha residencia.

Por la actitud de esas 3 personas, yo creo que ahí sucedió el hecho… mandó llamar al cuidador de la casa porque no podíamos entrar, estaba cerrada a piedra y lodo, me extrañó que él no tuviera llaves de una casa que luego vi que era muy bonita y que estaban presumiendo; ya me la habían platicado”, relata Andrés.