Kylie jenner testifica contra de Blac Chyna por supuesta amenaza de muerte

Tijuana, Baja California.- Blac Chyna ha llevado a la corte al clan Kardashian, pidiendo nada más y nada menos que 100 millones de dólares por difamación,agresión y violencia doméstica.

La demanda se dio en 2017, pero fue a comienzos de este mes, cuando las integrantes de la familia empezaron a testificar. Chyna asegura que el programa con su ex pareja y hermano de las Kardashian, 'Rob & Chyna' fue conspirado por ellas, concibiendo se cancelará un spin-off.

Por otro escenario, Kris Jenner había afirmado que Chyna amenazó de muerte a su hija menor. Sin embargo, cuando una abogada preguntó a la matriarca sobre su fuente, ella aseguro lo supo en boca de Kylie y Tyga.

Por ello, el 24 de abril, subió al estrado la modelo para declarar. Chyna y Kylie salieron con el rapero Tyga en un pasado, se rumora fuera este también, un motivo de rivalidad entre ambas.

Recuerdo una vez que me desperté con mensajes de texto amenazantes. Por lo que recuerdo, me envió un montón de emojis de diablos y dijo algo como "Contando los días" para vencerme o algo así. No sé a qué se refería"