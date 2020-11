Kylie Minogue estrena "Disco" vía streaming

CIUDAD DE MÉXICO.- La estrella australiana del pop Kylie Minogue lanzó su 15to. álbum de estudio, "Disco", que grabó en parte en confinamiento y presentó formalmente anoche por streaming en un concierto de 50 minutos que cautivó a sus seguidoras y seguidores de diferentes parte del mundo.

La diva australiana salva el año musical con un disco que retoma los mejores ritmos del pop.

Famosa por clásicos como la versión de ‘Locomotion’y ‘I should be so Lucky’, ahora Minogue le rinde un homenaje a la música que reinó entre los 70 y parte de los 80, pero sin dejar a un lado los tonos contemporáneos de la electrónica.

El álbum se grabó en gran parte en confinamiento, con cada músico trabajando desde una ubicación separada, lo que llevó a Kylie a tener un crédito de ingeniería vocal en todas menos dos de las dieciséis canciones del disco.

“Magic”, track que abre el material, fue el segundo corte y se metió rápidamente en los primeros puestos de las listas, incluida la Argentina. Producido y mezclada por PhD (Peter Wallevik & Daniel Davidsen), es un tema enérgico con buenos arreglos de piano y de vientos.

"Disco" es el sucesor de Golden (2018) que alcanzó el primer lugar en el Reino Unido y Australia. A lo largo de su carrera, la cantante recibió varios premios y reconocimientos, incluidos tres BRIT Awards, dos MTV Music Awards y un Grammy.