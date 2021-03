Kylie Jenner se orinó en los pantalones durante una grabación de un videoclip

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras grababa un video para YouTube, Kylie Jenner se orinó en sus pantalones por tanto reírse con su hermana Kendall, durante una divertida sesión de fotos que realizaron en la noche del martes.

El momento fue publicado por la propia Kendall, quien no aguantó burlarse de su hermana menor por orinarse en los pantalones de tanto que se rió con ella mientras filmaba el video “Drunk Get Ready With Me”.

La empresaria, de 23 años de edad, aparece en las historias de Instagram de su hermana en un pequeño clip en el que no para de reir y diciendo: “¡Me oriné en los pantalones!”, luego de ver en el espejo su transformación de maquillaje luciendo un lápiz labial púrpura, extensiones de cabello rubio y rubor amarillo.

IG/@kyliejenner

La madre de Stormi trató de cubrirse la cara con la mano mientras seguía riendo y Kendall la filmaba cuando aparentemente ambas habían ingerido el tequila “818” que próximamente la modelo de 25 años, sacará a la venta y del cual recibió varias críticas en redes sociales.

IG/@kendalljenner

IG/@kyliejenner

Las estrellas de KUWTK mostraron varias botellas de tequila sobre una mesa, en la que también habían rodajas de limón y vasitos tequileros para tomar los tragos.

IG/@kyliejenner

Después de haberse divertido, las hijas de Kris y Caitlyn Jenner fueron a celebrar con hamburguesas, papas fritas y nuggets picantes de pollo de McDonald’s, donde Kylie confesó que no probaba nada de dicho restaurante desde que faltaban dos semanas para que su hija Stormi naciera y la niña cumplió 3 años el pasado 1 de febrero.

“Me encanta McDonalds, así que esto es realmente importante para mí”, expresó Kylie antes de pedir un McNuggets, dos papas fritas grandes, dos rollos de canela y dos bebidas de fuente, mientras que Kendall compró una hamburguesa con queso.

IG/@kyliejenner

IG/@kyliejenner

IG/@kendalljenner

Una vez que recibieron su comida, Kylie decidió calificar todos los artículos en su orden y los rollos de canela obtuvieron la puntuación más alta de 9 sobre 10.