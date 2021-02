Kylie Jenner presume que su hija Stormi es toda una "mini chef"

CIUDAD DE MÉXICO.- Kylie Jenner ha estado aprovechando la contingencia para estar mucho más tiempo con su hija y poder disfrutar de su crecimiento.

La empresaria ha compartido muchos de esos momentos con sus más de 217 millones de seguidores que tiene solamente en Instagram.



En esta ocasión la empresaria compartió un pequeño clip en sus historias, donde hace ayudante de chef, mientras Stormi funge como la chef en jefe, preparando una masa, aparentemente, para pizza.

En el video se puede ver a la pequeña portando una pijama rosa, con la cara enharinada y con un rodillo extiende la masa que probablemente sea para una pizza, ya que sobre la cabeza de Stormi, Kylie puso un emoticono de pizza, dando a entender que eso estaba preparando la gran chef.

IG/@kyliejenner

Sin duda alguna Stormi mostró sus habilidades, no solamente culinarias, sino también de belleza, ya que en el clip siguiente aparece colocando esmalte en las uñas de su mamá.

Stormi luce muy concentrada y, aunque se ve que la manicurista la está apoyando, la niña de 3 años de edad, no deja de poner atención y no pierde el estilo.

Si sigue así de hacendosa y creativa, Kylie ya tendrá quién le cocine y le haga manicure a diario.

IG/@kyliejenner



El amor por su padre

Stormi es hija de Kylie Jenner, de 23 años y el rapero Travis Scott, de 28, quien hace pocos días otorgó una entrevista a i-D y se expresó efusivamente de su pequeña, y explicó cómo influye en su trabajo el amor que siente por ella.

La paternidad influye en mi trabajo. Tiene un gran impacto. Es una gran inspiración, ¿sabes a lo que me refiero? Especialmente Storm, ella está actuando como una niña. Ella siempre está interesada, se da cuenta y aprende cosas y se adapta a las cosas muy rápido”, dijo.

El intérprete de “TKN” comentó que le asombra la diferencia que existe entre las generaciones, comparando su generación y la de sus hermanos con la de su hija, ya que los niños de hoy en día ven las cosas de distintas manera y aprenden otras cosas que antes no había.

“Cuando ve ciertas películas o escucha ciertas canciones, o mira mis conciertos en YouTube y se da cuenta de que está allí, está lista para ver ahora. Me di cuenta de que mi trabajo es mucho más importante de lo que pensaba gracias a ella. Más responsabilidad, ¿sabes? Tienes que usar eso correctamente”, agregó.



La relación entre Kylie y Travis

Luego del nacimiento de Stormi, Kylie y Travis se separaron en 2019, pero se dice que la pareja realmente nunca ha estado separada al 100%, ya que ambos acordaron que estarían bien entre ellos para poder que su hija esté en un ambiente de paz y amor.

Un informante reveló hace pocos días a HollywoodLife que aún queda algo de romance entre Kylie y Travis, ya que pasan mucho tiempo juntos y son casi uno mismo, como si estuvieran “noviando”.

“Kylie no está saliendo con nadie en este momento, y no está mirando... Travis sabe que nada va a afectar lo que su relación con Kylie le traería a él y a su familia. Él sabe que ella es la mejor que jamás obtendrá. Simplemente, por alguna razón, no está listo para volver a ponerle una etiqueta porque, automáticamente, la gente va a pensar en el compromiso. No es solo el papá de un bebé, y está completamente comprometido nuevamente con la dinámica familiar. Simplemente no está preparado para ese tipo de compromiso”, declaró.

IG/@kyliejenner

La pareja ha estado pasando la contingencia junto con su hija Stormi, cuyo tercer cumpleaños lo celebraron a principios de este mes con una gran fiesta en la casa de Kylie, a donde asistió Travis y su familia, así como la abuela Kris Jenner, como se pudo ver en algunas imágenes que Kylie y Kris compartieron en sus redes sociales.