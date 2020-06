Kylie Jenner enfrenta demanda por parte de Seed Beauty tras vender gran parte de su compañía

LOS ÁNGELES, California.- Al parecer Kylie Jenner se encuentra en un proceso legal, pues su compañía será llevada a corte por presuntamente negarse a garantizar que no realizará la fórmula secreta en otra compañía.

La marca de belleza de Kylie, King Kylie, ha sido demandada por Seed Beauty, la compañía con la que ha hecho negocios desde 2016 para ayudar a producir su línea única de productos, y reclaman un mega trato que recientemente logró con un gran conglomerado de belleza, Coty.

Según información de TMZ, En los documentos Seed dice que han estado proporcionando su valiosa receta para el éxito del maquillaje a Kylie y compañía desde hace años, con lo que afirman ayudaron a Kylie a convertirse en la millonaria que es hoy en día.

Afirman que su auge de la belleza se debe en gran parte a los secretos comerciales de Seed, pero ahora, alegan que corren el riesgo de ser distribuidos a Coty, su competencia.

Cabe recordar que Kylie firmó recientemente un acuerdo increíblemente lucrativo con Coty en el que renunció a la participación mayoritaria en su compañía a cambio de $600 millones de dólares.

Antes de llegar a ese acuerdo, Seed afirma que la compañía de Kylie se negó a asegurarle a Seed que no revelaría sus secretos comerciales y que Seed supone que Coty usará para impulsar el conglomerado. Debido a eso, Seed dice que no tiene más remedio que pedirle a un juez que bloquee a Kylie y Coty para que no usen los secretos comerciales.