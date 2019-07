Kylie Jenner dejó de seguir a Jordyn en Instagram

LOS ÁNGELES, California.- Kylie Jenner dejó de seguir oficialmente a Jordyn Woods en Instagram, cinco meses después de que se supiera que Tristan Thompson había engañado a Khloe Kardashian con la amiga de la familia.

El drama finalmente se desarrolló en la última temporada de Keeping Up With the Kardashians, donde Kylie reveló detalles personales que rodearon la desaparición de su amistad de años.

"La llamé y ella realmente no dijo nada", recordó Kylie de confrontarla con el rumor del engaño. "Ella estaba como, sabes, llorando todo el tiempo. Y solo le decía: 'Te tengo miedo ahora. Como, eres capaz de despertarte a la mañana siguiente con una sonrisa en la cara’’, señaló Kylie.

Kylie Jenner asegura que lo que sucedió con Jordyn Woods era necesario https://t.co/epaNFLG4Xh — E! Latin America (@EonlineLatino) July 15, 2019

‘‘Casi le dije exactamente de lo que hemos estado hablando. Como, no estabas pensando en True, no Khloe, no en mí. Pero no estabas pensando en ti mismo, mira lo que hizo’’, señaló la menor de las hermanas.

Jordyn compartió su versión de la historia en la serie Red Table Talk de Jada Pinkett Smith en Facebook Watch, diciendo que no se acostaba con Tristan pero que la besó en los labios en una fiesta en su casa. También negó los informes de que le dio un baile de regazo. Jordyn también dijo que estaba borracha durante el encuentro y que se disculpó con Khloe por ello.