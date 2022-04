Kyle Jenner confirma que su hijo todavía no tiene nombre

HERMOSILLO, Sonora.- En el pasado mes de marzo Kylie Jenner anunció que su hijo menor que había nacido un mes antes, confesó que su hijo ya no se llamaria Wolf por que su novio Travis Scott se dio cuenta que el nombre no encajaba con su personalidad y su esencia.

Desde entonces no habia dado información ni noticias sobre el pequeño, o si ya habian encontrado un nuevo nombre que les gustara.

La empresaria mediante una entrevista confesó que su hijo aún no cuenta con nombre ni saben cual le pondran por que suelen cambiar rapidamente de decisión y buscan uno nuevo.

No lo hemos cambiado a nivel legal ni nada parecido, así que no quiero anunciar un nuevo nombre y luego cambiarlo otra vez. Aún no estamos listos para compartirlo", aclaró Kylie en una entrevista que le concedió al portal Extra.