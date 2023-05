Kuno Becker llora al hablar de su cercanía a la muerte y adicciones

Ciudad de México.- Aunque Kuno Becker ya había hablado sobre los estragos que tuvo tras las adicciones en su vida, debido a los pensamientos suicidas que tuvo, ahora el actor dio detalles de su lucha con las drogas y la razón por la que quiso salir adelante.

El artista utilizó sus redes sociales para compartir un video en donde se sinceró y contó que había caído en una depresión, productor del fin de una relación amorosa, lo que lo llevó a recurrir a las drogas.

Me acuerdo el haberme visto al espejo y ver la muerte reflejada, sabía que en cualquier momento me podía morir”

Relató Becker haciendo hincapié que fue ese instante en que decidió internarse en una clínica de rehabilitación.

Sentido a su vida

Conjuntamente, Kuno manifestó que solo encontró un motivo para recuperarse, su perrita Martina, quien le dio sentido a su vida y se convirtió en su más grande apoyo. “Cuando ella se me acercaba, me lamía la mano, cada vez que se me subía en el pecho, la verdad es que me hacía sentir que la vida, tal vez, sí tenía sentido”, destacó.

Manifestando que tuvo miedo a publicar su video y parecer vulnerable, el intérprete subrayó: “No fue una cosa ahí más o menos, fue una enfermedad bastante grave. Llegué a un punto en que no me podía levantar de la cama por tanta debilidad”.

Kuno Becker explicó que realizó esta confesión para dar impulso a la asociación con la que pretende ayudar a los animales víctimas de abandono, así como a los albergues que realizan labores de rescate.

Finalmente, el actor no pudo contener las lágrimas y pidió el apoyo de sus seguidores. “Yo sí tuve una segunda oportunidad”, expresó sobre la disposición que tiene para apoyar a los animales en situación vulnerable.