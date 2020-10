Kuno Becker le hace el feo a Thalía para serie biográfica de María Félix

Ciudad de México.- Kuno Becker no se mostró muy convencido de que Thalía pueda ser la actriz que protagonice la bioserie de María Félix, a pesar de que la cantante ha manifestado su interés en ese proyecto.

Aunque por el momento el actor dijo estar completamente ocupado en su regreso al mundo de las telenovelas, no pudo negar su poco interés al saber que la intérprete de “Arrasando” desea encarnar a la Doña en una bioserie.

“Yo creo que el principal, digamos que la gran característica de ese proyecto, lo que lo va a hacer o deshacer es el casting, llenar los zapatos de mi tía María… (no es algo sencillo)”, dijo Becker.

Pese a esta declaración, Kuno decidió no cerrarse la puerta del todo con Thalía, y por tal motivo añadió: “si encontrara una actriz que logre interpretar a la Doña es yo creo que el gran reto de ese proyecto, no sé, no te puedo contestar algo así ahorita, cuando está desarrollándose, ustedes saben cómo se maneja esto”.

Para finalizar el tema, el actor indicó que aún le falta algo de tiempo para arrancar al 100% la serie biográfica de su icónica tía, y puso como ejemplo su anterior filme “El día de la unión”, en el que asegura se llevó 10 años para poder llevarlo a la pantalla grande.