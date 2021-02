Kuno Becker desdeña críticas por su parodia de Vicente Fernández

CIUDAD DE MÉXICO.- Kuno Becker se mostró muy relajado y tomó muy a la ligera los señalamientos en su contra luego de que hace unos días decidiera hacer una parodia imitando las imágenes donde Vicente Fernández aparece tocando a una fanática.

Asegurando que su única intención era divertir a la gente, el actor manifestó no hacer caso de las críticas que recibió al respecto de dichas imágenes.

“No, para nada, yo creo que no hay que perder el sentido del humor […] mira, después de lo que me he han inventado… ¡imagínate!... me han dicho… me han inventado cualquier cantidad de cosas, entonces yo estoy feliz, yo adoro al público, yo entiendo el juego”, explicó Becker a los reporteros que lo esperaban afuera de Televisa San Ángel.

Ante la pregunta sobre por qué decidió quitar el video de la plataforma, Kuno replicó: “pues porque si a alguien le parece que no es chistoso, entonces no cumple el objetivo de lo que estoy haciendo en TikTok”.

Finalmente, el sobrino nieto de María Félix subrayó que los comentarios en su contra no le afectan emocionalmente. “¿A mí?... no, yo ya la piel la tengo un poco gruesa, a mí las críticas… acuérdense como soy, que no se les olvide, al contrario, a mi me encanta que me critiquen porque eso me hace crecer, me hace ser mejor persona”.