¿Kuno Becker de romance con Daniel Bisogno?

Luego de que hace días revelaran fotos de a Daniel Bisogno, conductor de ‘Ventaneando‘ besando a un hombre, los rumores sobre un posible noviazgo con el actor Kuno Becker, se desataron.

Tras publicar la revista ‘Tv Notas’ un video de Bisogno en un antro gay de la Ciudad de México, ahora se especula que el periodista llegó a sostener un romance con el actor Kuno Becker.

Bisogno y Kuno Becker siempre han sido amigos, por lo que no es de extrañarse los rumores, al menos así lo dejó ver el actor durante la alfombra roja de los premios Ariel.

“Me tacharon de gay del señor Daniel Bisogno. Me tacharon de que yo era novio, por lo menos yo era el oficial, de Daniel Bisogno”, dijo el actor entre risas a los micrófonos del programa “Sale el Sol”.



“Lo que me molesta es la deslealtad, la traición, lo que me molesta es la gente que se mete en la vida de los demás. No soy gay, pero si todas fueran como ella, en una de esas lo pensaba”, concluyó el tema.

El actor se pronunció con humor de la situación en sus redes sociales

Amor de mi vida el amor lo puede todo (más t vale q sigo siendo el oficial eh) ESO SI.. si todas las mujeres fueran como esa, neta yo si consideraría hacerme gay (bueno más ����♂️) como siempre t AMO viva el amor �� ���� @DaniBisogno jajajjaja jajajajajaja — Kuno Becker (@KUNOBP) 26 de junio de 2019

Con información de Sale el Sol y Mundo Hispanico