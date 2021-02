Kuno Becker confiesa que no tiene hijos por temor de tener el 'gen' de su padre

Ciudad de México.- Kuno Becker confesó que a sus 43 años de vida aún duda en convertirse en padre, pues a pesar de que le gustaría conocer el amor incondicional, como el que se tiene por los hijos, la relación con su padre lo marcó de por vida y lo hace dudar sobre cómo será él como papá.

Durante la charla que sostuvo con Jorge “El Burro” Van Rankin para el programa Hoy, Kuno reveló que el miedo a repetir las conductas de su padre lo han frenado en sus intenciones de tener un hijo.

“Sobre todo por la infancia que tuve ¿no?, como de Remi, pues sí se me hace que no todo mundo debería tener hijos, no todo mundo está hecho para tener hijos, y de pronto también ¿qué pasa si ese gen de que me valen “ma$%&” los hijos se hereda?”, dijo Becker.

Inmediatamente después, el actor de la telenovela “Fuego Ardiente” manifestó su desconfianza a heredar el gen de su padre y no ser bueno con sus hijos.

“Es tan raro una persona que no quiera a sus hijos, que ¿qué tal si yo soy igual?... no sería irresponsable, eso lo sé, pero sí sería como ‘chin… no quiero a este ca%&$’, entonces eso es una razón que digo, ‘¿si me pasa?’”, finalizó.

De esta forma, a pesar de tener una pareja sentimental y seguir logrando objetivos dentro de su carrera profesional, todo indica que Kuno seguirá posponiendo por un tiempo más el tema de la paternidad.