Kunno nos cuenta sobre Tik Tok y su carrera

Si bien Tik Tok lo ha hecho “brillar más que el sol” como suelo decirlo, Kunno, el famoso tiktoker mexicano, aprovecha su momento para abarcar otras áreas del entretenimiento.

“Yo sabía que esta escena, podía sumar o restar, pero obviamente es un gran paso”, recalcó quien debutó en “Como dice el dicho” el pasado viernes besando a otro hombre.

Dijo en entrevista vía Zoom estar feliz de como pudo aportar a la comunidad LGTB que representa.

“Estoy súper feliz de que hubieron demasiados críticas positivas y apoyando esto, tenía esa espinita de que iba a pasar, y pues si es de los primeros besos que se presentan en México en televisión”, señaló el regiomontano.

Con 13 millones de seguidores en Tik Tok, Kunno sabe que ésta app algún día podría desaparecer como muchas otras, tal y como el gobierno de Estados Unidos pretende quitarla.

“Yo realmente ya me considero como un artista dentro de la aplicación, porque aún cuando no se haya dado a luz ciertos proyectos que ya tengo yo, pues estaré mudándome a otras plataformas, por eso tengo movimiento en Instagram o Twitter”, puntualizó que no se quedará de brazos cruzados.

Y en ese sentido, su movimiento de caderas ha sido reconocido con su famosa “Kunno Caminata”, y así como otros grandes que han destacado por éste, Shakira, Elvis Presley o Ricky Martín, Kunno no le hace el feo a la música.

“No será un canto como de ópera, pero es algo como yo, siempre representando a mi persona, es un proyectito ahí que va poco a poco.

“Vamos evolucionando, vamos creando, y van saliendo nuevas cosas”, explicó.

Además de Tik Tok, Kunno lleva 2.3 millones de seguidores en Instagram y 323 mil en Twitter.