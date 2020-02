Kristofer Hivju se une al elenco de 'The Witcher'

ESTADOS UNIDOS.- Kristofer Hivju, quien también formó parte de Game Of Thrones, se une al elenco de The Witcher en Netflix.

Según información de Variety, Hivju, quien interpretó a Tormund Giantsbane en Game of Thrones, es una de las siete incorporaciones al elenco para la segunda temporada, que está en producción.

El actor interpretará a Nivellen, quien en los libros de The Witcher es un hombre maldito por asumir la apariencia de un monstruo. Sin embargo, cuando conoce a Geralt, el brujo se da cuenta de que Nivellen no es realmente un monstruo porque la plata no lo repele.

También se unen a The Witcher para la segunda temporada Yasen Atour (Young Wallender) como Coen, Agnes Bjorn como Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) como Lambert, Thue Ersted Rasmussen (F9) como Eskel, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) como Lydia y Mecia Simson como Francesca.

"La reacción a la primera temporada de The Witcher estableció una barra alta para agregar nuevos talentos para la segunda temporada", dijo la showrunner Lauren Schmidt Hissrich. "Sophie Holland y su equipo de reparto han encontrado una vez más a las mejores personas para encarnar a estos personajes, y en manos de estos consumados directores, estamos entusiasmados de ver que estas nuevas historias cobren vida".

Stephen Surjik (The Umbrella Academy), Sarah O'Gorman (Netflix's Cursed), Ed Bazalgette (Doctor Who) y Geeta Patel (Superstore, Dead to Me) dirigirán cada uno dos episodios de la segunda temporada.

Cavill y otras estrellas Anya Chalotra, Freya Allan y Joey Batey están dispuestos a repetir sus papeles. The Witcher, que según Netflix fue una de sus series de mejor desempeño en el cuarto trimestre de 2019, regresará en 2021.