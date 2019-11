Kristen Stewart se hubiera casado con Robert Pattinson

ESTADOS UNIDOS.- En una nueva entrevista con Howard Stern, Stewart Kristen Stewart habló sobre su relación con los paparazzi y cómo ese escrutinio impactó su romance con Robert Pattinson. Explica cómo la han seguido constantemente los fotógrafos desde que era una adolescente, y llamó a los paparazzi "ladrones".

Al hablar de su relación con Pattinson durante el apogeo de Crepúsculo, Stewart señala que querían mantenerlo para ellos mismos y se esforzaron por no compartir su romance abiertamente o "ponerlo bajo llave".

"Pero luego te privas de tantas experiencias", explica Stewart, ahora de 29 años, en The Howard Stern Show. "No caminamos por la calle tomados de la mano porque estábamos como, 'No queremos dárselos'. Pero entonces, no pudimos caminar por la calle tomados de la mano, y apestaba”.

Más adelante en la entrevista, Stern señala que cree que enamorarse en el set es el "mayor error", pero Stewart dice que "no había nada que pudiera hacer".

La estrella de los Ángeles de Charlie continúa diciendo que es "extraño" ser honesto sobre su relación con Pattinson, ya que nunca se le ha permitido realmente "decir lo que sucedió".

"Porque era muy consciente de parecer un buscador de atención", explica Stewart. "Estuvimos juntos durante años, ese fue mi primer [amor]".

"Es el mejor", dice Stewart sobre Pattinson.

Cuando se trata de rumores de que su relación era falsa, Stewart todavía no puede creer la especulación y dice: "¿Realmente piensas en este momento, después de todos estos años, que es así como vivo mi vida?"

Stern continúa preguntando a Stewart: "¿Hubo un punto en el que te hubieras casado? ¿Crees?"

"No lo sé", responde Stewart riendo. "Quería... sí, no, nunca he estado en...”

"Si él se lo propusiera, te hubieras casado", le dice Stern a Stewart.

"No sé", comparte Stewart. "No soy un tradicionalista súper tonto, pero al mismo tiempo... en cada relación que he tenido, pensé que era eso. Nunca he sido la persona más casual".

Cuando se le pregunta si cree que algún día se casará, Stewart, que actualmente está vinculada a Dylan Meyer después de su separación de Stella Maxwell, dice que "seguramente". Ella incluso comparte que tiene planes para una futura propuesta, ¡pero todavía no tiene el anillo!