Kristen Stewart afirma que 'Crepúsculo' es una película "gay y gótica"

ESTADOS UNIDOS.- Durante los últimos años, Kristen Stewart se ha posicionado como una de las actricez queer más proliferantes e importantes en Hollywood, debido a su vocalidad respecto a la representación LGBTQ+ en el cine y su desenfado al hablar sobre su propia experiencia dentro de la industria.

En este sentido, la actriz de 'Spencer' protagonizó una entrevista con el medio estadounidense Variety en la que habló sobre dichos temas e incluso afirmó que 'Crepúsculo', una de sus películas más emblemáticas, pese a no contener ningún personaje de la comunidad de la diversidad sexual y de género, es muy "gay".

No creo que necesariamente empezara así, pero también creo que el hecho de que yo estuviera allí, lo estaba fermentando. ('Crepúsculo') es una película tan gay. Quiero decir, ¡Jesucristo! Taylor (Lautner) y Rob (Pattinson) y yo... y está tan oculto", explicó la actriz.

Quiero decir, una mujer mormona escribió este libro. Todo se trata de opresión, de desear lo que te va a destruir. Esa es una inclinación gótica y gay que me encanta", finalizó.

Respecto a su decisión de ser tan abierta sobre su sexualidad e identidad, Stewart afirmó que llegó a un punto en el que se dio cuenta que quería sentirse parte de la comunidad LGBT+: "No quería quedarme fuera más. Era todo un mundo que no me di cuenta de que podía explorar."