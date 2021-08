Kristen Bell se convierte en reina del fraude con "Queenpins"

Los Ángeles.- Kristen Bell presentó este miércoles "Queenpins", una comedia en la que se convierte en una reina del fraude tan exitosa como imprevisible.



Bell, con un elegante conjunto de dos piezas y tonos cálidos y una camiseta negra, acudió hoy a un acto promocional de la cinta en Los Ángeles (EE.UU.) junto a sus compañeras de reparto Kirby Howell-Baptiste y Bebe Rexha.



También asistieron a este evento en la ciudad californiana Aron Gaudet y Gita Pullapilly, que son los codirectores y coguionistas de "Queenpins".

Basada en hechos reales, esta película, que se estrenará en los cines de EE.UU. el próximo, cuenta la historia de dos mujeres que crean un método fraudulento para ganar dinero falsificando cupones de descuento.Esta idea les lleva a ganar, pero pronto aparecerán un par de investigadores que tratarán de descubrir quién está detrás de esos cupones.

Kristen y la comedia

Especialmente apreciada por su talento para la comedia, Bell ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la televisión, donde triunfó con series como "Veronica Mars" (2004-2019), "House of Lies" (2012-2016) o "The Good Place" (2016-2020).



En la gran pantalla ha aparecido en títulos de humor como "Forgetting Sarah Marshall" (2008) o "Bad Moms" (2016).



Al margen de su talento frente a las cámaras, Bell se ha convertido en una de las actrices más requeridas para doblajes en EE.UU. gracias a su popular trabajo como Anna en las cintas de "Frozen" o también como la enigmática y chismosa voz en off de la serie "Gossip Girl".