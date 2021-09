Kristal Silva sorprende con este vestido mexicano en 'Quiero Cantar'

CIUDAD DE MÉXICO.- Kristal Silva es una de las conductoras más reconocidas del país que ha conquistado al público mexicano, con su indudable talento y ahora con su participación en el concurso de ‘Quiero Cantar’ ha sorprendido con su voz.

Hace unas horas la exreina de belleza apareció en el escenario del programa ‘Venga la Alegría’ donde interpretó uno de lo más grandes éxitos de Luis Miguel, ‘México en la piel’, donde su interpretación y expresión vocal cautivó a todos los presentes.

Además la guapa conductora cautivó la mirada de más de uno al aparecer con un hermoso vestido mexicana, de color rosa con algunos bordados reconocidos del país, totalmente ajustado a su figura.

¡@kristalsilva_ llega al escenario de “Quiero Cantar” para interpretar el tema “México en la piel” se puede leer la publicación.

Sin embargo los seguidores del programa tuvieron comentarios encontrados, mientras que algunos felicitaron a la conductora, no faltó quien expresara que no lo hizo para nada bien: “el vestido está muy bonito”, “no me gustó”, “se ve hermosa en ese vestido”, “cantó muy feo”, “le falló al principio pero lo hizo bien”, fueron algunos de ellos.

Kristal llegó al escenario con toda seguridad ha demostrar su talento oculto y es que ya en alguna ocasión reveló que desde muy pequeña existe su gusto por el canto, pero no había tenido oportunidad de expresarlo.

¿Kristal Silva no puede hablar de su boda?

El pasado 14 de agosto la conductora celebró su enlace matrimonial con Luis Ángel Garza, a pesar de que en el evento estuvieron varios artistos invitados, los detalles del evento no se cubrieron supuestamente porque Azteca dio orden no cubrir nada.

Aunque en el programa ‘Ventaneando’ si se habló un poco de la boda de Kristal, al parecer en ‘Venga la Alegría’ se “prohibió” hablar del tema, porque la modelo decidió salirse de ‘Survivor’ para poder estar presente en el gran día.