¡Kristal Silva se une a la segunda temporada de Survivor!

CIUDAD DE MÉXICO.- Kristal Silva es una de las mujeres más bellas del espectáculo, gracias a su participación en el programa matutino de 'Venga la Alegría' se ha ganado el cariño del público.

Hace unas horas por medio de su cuenta oficial de Instagram la actriz publicó una fotografía en la que aparece con un sensual vestido en color rosa en medio de la "selva".

Todo esto para dar la noticia de que muy pronto dejará sus pestañas, las extensiones y tacones para formar parte de uno de los participante de SURVIVOR.

SURVIVOR llegó tu pantera rosa ..Definitivamente uno de los retos más grandes y extremos llegó a mi vida.Es momento de demostrar lo guerrera, valiente y atrabancada que soy en las competencias, no me importa dejar mis pestañas, extensiones o tacones, créanme eso es lo que menos me interesa, voy a darlo todo y sin miedo a nada. Muchas gracias por todo su apoyo y cariño. ¡A ganar!" escribió la conductora.